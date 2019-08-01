Задержан второй подозреваемый в убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой

Следователи СК по Петербургу задержали второго подозреваемого по уголовному делу об убийстве активистки Елены Григорьевой. По версии издания Baza, это 29-летний житель Петербурга Алексей Волнянко.

Ранее в рамках расследования был задержан уроженец Киргизии Даврон Мухамедов. По данным Следственного комитета, на допросе он признался в грабеже, а также дал показания на другого человека, «реально совершившего убийство» Григорьевой.

По сведениям правозащитника Динара Идрисова, в качестве одной из версий убийства Григорьевой следствие рассматривает политический мотив.

Елену Григорьеву обнаружили мертвой 21 июля. При жизни она участвовала в демократических, антивоенных, ЛГБТ-акциях в Петербурге. Группа местных активистов просила СК и МВД проверить движение «Пила против ЛГБТ» на причастность к убийству Григорьевой.

Даврон Мухамедов был задержан 25 июля. По версии следствия, он был знаком с Григорьевой и убил ее во время конфликта, возникшего на бытовой почве.