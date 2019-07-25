В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой

Полиция и следователи задержали уроженца Киргизии 1981 года рождения, которого подозревают в убийстве активистки Елены Григорьевой, погибшей 21 июля. Имя задержанного не раскрывается.

В СК сообщили, что подозреваемый убил активистку во время конфликта, возникшего между ними на бытовой почве. Следователи отметили, что Григорьева знала подозреваемого в убийстве.

В сообщении СК также подчеркивается, что Григорьева «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым».

После гибели Елены Григорьевой группа активистов из Петербурга попросила СК и МВД проверить движение «Пила против ЛГБТ» на причастность к ее убийству. Ранее движение «Пила» опубликовало список активистов, в который вошла Григорьева, которым приготовили «очень опасные и жестокие подарочки».