Активисты попросили СК проверить движение «Пила против ЛГБТ» на причастность к убийству Елены Григорьевой

Группа активистов из Петербурга направила в СК и МВД заявления с просьбой проверить движение «Пила против ЛГБТ» на причастность к убийству активистки Елены Григорьевой, погибшей 21 июля. Об этом сообщает ЛГБТ-группа «Выход».

На сайте движения «Пила» в начале лета опубликовали список активистов, которым приготовили «очень опасные и жестокие подарочки». В список среди прочих вошла Елена Григорьева, о чем 3 июля она сообщила в фейсбуке. «Выход» просит правоохранительные органы установить авторов публикации с угрозами и проверить их на экстремизм.

Перед убийством Григорьева получала угрозы, о чем сообщала полиции, говорил ранее правозащитник Динар Идрисов. В МВД подтвердили, что Григорьева обращалась в полицию, но «ни одно из обращений не касалось возможных угроз жизни».

Источники «Медузы» в полиции Петербурга рассказали, что, согласно приоритетной версии, убийство Елены Григорьевой объясняется бытовыми мотивами. Знакомые Григорьевой в бытовую версию убийства не верят.

Движение «Пила против ЛГБТ» с 2018 года предлагает россиянам нападать на ЛГБТ-активистов и получать за это гонорары, сообщили в российской ЛГБТ-сети. В апреле 2018-го участники движения угрожали геям в Башкирии, в июле 2019-го — ЛГБТ-активистам из Екатеринбурга. 17 июля стало известно, что сайт «Пилы» в очередной раз заблокировали.