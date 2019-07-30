РБК: оппозиционные кандидаты в Мосгордуму подадут в мэрию уведомление о митинге 10 августа

Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму подадут в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга 10 августа, пишет РБК со ссылкой на одного из кандидатов Геннадия Гудкова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.

По словам Ярмыш, одним из заявителей акции будет незарегистрированный кандидат, сотрудница ФБК Любовь Соболь.

В публикации прямо не сказано, предполагается ли провести этот митинг вместо акции 3 августа, которую не удалось согласовать с мэрией и которую московская полиция уже объявила незаконной. Кира Ярмыш заявила «Медиазоне», что на акцию 3 августа «это никак не влияет».

Любовь Соболь после публикации РБК заявила, что не является заявителем акции 10 августа — уведомление на ее проведение подала незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова, а Соболь находится с ней «на контакте». Из слов Соболь следует, что акция 10 августа станет «следующей после 3 августа».

Геннадий Гудков заявил РБК, что кандидаты «не хотели бы подвергать своих сторонников насилию, поэтому рассматривают вариант мирного митинга». Издание также отметило, что 3 августа будут под арестом большинство незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму — Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Александр Соловьев, Иван Жданов.

30 июля СК сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках из-за несогласованной акции протеста 27 июля. За организацию беспорядков в России полагается лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. СК также расследует по меньшей мере три дела о применении насилия к представителям власти на акции 27 июля.