В Иркутской области начался новый паводок. Эвакуировано больше тысячи человек

В Иркутской области шесть районов попали в зону паводка. Эвакуированы 1076 человек, сообщает региональное управление МЧС.

Новый паводок в Иркутской области начался из-за обильных дождей, выпавших за последние сутки, и повышения уровня рек. В результате оказались подтоплены 357 домов в Нижнеудинском, Черемховском, Тулунском, Шелеховском, Слюдянском и Зиминском районах. В городе Байкальск разрушен мост.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в Иркутской области продолжатся сильные дожди.

Предыдущее наводнение в Иркутской области началось в конце июня — также из-за дождей. Оно затронуло 107 населенных пунктов и 11 тысяч домов, где жили 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о халатности.

Президент России Владимир Путин дважды посетил Иркутскую область в ходе паводка. Правительство оценило расходы на восстановление региона в несколько десятков миллиардов рублей.