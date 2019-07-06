Мутко оценил восстановление Иркутской области после наводнения в десятки миллиардов рублей

На восстановление жилья и инфраструктуры в Иркутской области, пострадавшей из-за наводнения, из бюджета потребуется выделить порядка 18,5 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

«На социальную и инженерную инфраструктуру может понадобиться около 8,5 миллиарда рублей. На обеспечение жильем, думаю, до 10 миллиардов рублей», — сказал Мутко, слова которого приводит «Интерфакс».

ТАСС приводит другую оценку Мутко. «На строительство и капитальный ремонт объектов предварительно потребуется 28 миллиардов рублей», — сказал вице-премьер.

В правительстве Иркутской области в то же время оценили затраты на ликвидацию всех последствий наводнения в 31 миллиард рублей.

Наводнение в Иркутской области, начавшееся 25 июня, стало одним из самых сильных в истории региона. По данным на 5 июля, погибли 22 человека, 15 числятся пропавшими без вести. Госпитализированы 410 человек, еще 2165 пострадавшим медики помогли амбулаторно. Без жилья остались около 3500 семей.