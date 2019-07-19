СК сообщил об уголовном деле против чиновников из-за гибели 25 человек при наводнении в Иркутской области
Источник: Следственный комитет России
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Следственный комитет расследует уголовное дело о халатности должностных лиц, возбужденное из-за гибели 25 человек в результате наводнения в Иркутской области.
Это стало известно из сообщения о передаче дела в центральный аппарат СК. Решение принял председатель ведомства Александр Бастрыкин на совещании в Братске.
Председатель поручил максимально тщательно исследовать все обстоятельства, связанные с трагическими последствиями, и установить всех лиц, проявивших халатность
19 июля президент России Владимир Путин приехал в Иркутскую область, где встретился с местными жителями, пострадавшими от наводнения. По итогам поездки ликвидацию последствий паводка Путин признал неудовлетворительной.