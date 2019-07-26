Мосгоризбирком отказал Любови Соболь в регистрации кандидатом в депутаты городской думы

Московская избирательная комиссия отклонила жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на отказ в ее регистрации кандидатом в депутаты городской думы. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в пятницу комиссия оставила без удовлетворения апелляции незарегистрированных кандидатов Андрея Бабушкина, Елены Русаковой и Екатерины Игнатовой.

Накануне рабочая группа избиркома уже рекомендовала отклонить жалобу Соболь, которая с 13 июля ведет голодовку в знак протеста против недопуска к выборам. Тогда Соболь объявила, что продолжит голодовку прямо в здании Мосгоризбиркома. Ближе к полуночи ее вынесли из здания на диване, после чего на некоторое время задержали.

В пятницу юрист ФБК также посетила Следственный комитет, где ее допрашивали по делу о воспрепятствовании работе избиркомов из-за несанкционированных акций оппозиции в Москве. По этому делу у независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы проводились обыски.

27 июля незарегистрированные кандидаты намерены выйти на митинг к мэрии Москвы. Прокуратура уже открыла административное расследование в отношении кандидатов. Правоохранительные органы предостерегли жителей столицы от участия в несогласованной протестной акции.