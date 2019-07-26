Арестован подозреваемый в убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой

Суд в Петербурге арестовал уроженца Киргизии Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Мухамедов был задержан 25 июля. По версии следствия, он был знаком с Григорьевой и убил ее во время конфликта, возникшего на бытовой почве. В СК подчеркнули, что Григорьева вела асоциальный образ жизни и распивала алкоголь, в том числе в компании с подозреваемым.

Елену Григорьеву обнаружили мертвой 21 июля. При жизни она участвовала в демократических, антивоенных, ЛГБТ-акциях в Петербурге. Группа местных активистов просила СК и МВД проверить движение «Пила против ЛГБТ» на причастность к убийству Григорьевой.