Арестован подозреваемый в убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой
Суд в Петербурге арестовал уроженца Киргизии Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
«Извините, больше не повторится, пить больше не буду, буду работать. Понял уже, куда попал», – признал на заседании Мухамедов, тревожно сжимая руки с почерневшими ногтями.
Мухамедов был задержан 25 июля. По версии следствия, он был знаком с Григорьевой и убил ее во время конфликта, возникшего на бытовой почве. В СК подчеркнули, что Григорьева вела асоциальный образ жизни и распивала алкоголь, в том числе в компании с подозреваемым.
Елену Григорьеву обнаружили мертвой 21 июля. При жизни она участвовала в демократических, антивоенных, ЛГБТ-акциях в Петербурге. Группа местных активистов просила СК и МВД проверить движение «Пила против ЛГБТ» на причастность к убийству Григорьевой.