Мосгоризбирком за один день не пустил на выборы пять кандидатов в городскую думу

Московская городская избирательная комиссия за день отклонила апелляции пяти самовыдвиженцев, которых окружные избиркомы отказались зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы.

В регистрации отказали бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову, депутату муниципалитета Зюзино Константину Янкаускасу, самовыдвиженцам Юлии Серебрянской и Константину Лисице.

Кандидаты могут обжаловать отказ в регистрации в ЦИК РФ или в судах.

27 июля незарегистрированные кандидаты планируют провести акцию протеста возле мэрии Москвы.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о препятствовании работы избирательных комиссий в Москве из-за несогласованных акций протеста в Москве, в которой участвовали кандидаты в депутаты Мосгордумы.