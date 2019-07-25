Мосгоризбирком отказался зарегистрировать Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты городской думы

Мосгоризбирком отклонил жалобу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, которую он подал из-за отказа в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Трансляция заседания шла в фейсбуке Гудкова.

За то, чтобы не регистрировать Гудкова, проголосовали 10 членов комиссии, еще один выступил за то, чтобы его зарегистрировали, а один воздержался.

24 июля политик сообщил, что рабочая группа избиркома признала 134 подписи, ранее признанные недействительными, но отказалась принять заявления 260 человек, подтвердивших свои подписи в его поддержку.

Всего окружная комиссия забраковала 1073 подписи в поддержку Гудкова, при этом сам политик считает, что минимум 700 из них законны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о препятствовании работы избирательных комиссий в Москве из-за несогласованных акций в Москве, в которой участвовали кандидаты в депутаты Мосгордумы. У Дмитрия Гудкова вечером 24 июля прошел обыск в рамках уголовного дела.

27 июля кандидаты собираются провести акцию протеста у мэрии Москвы. За призывы к акции на 30 суток арестовали Алексея Навального.