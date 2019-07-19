Один из фигурантов дела о разбое, возбужденного против сотрудников ФСБ, работал в Федеральной налоговой службе

Один из фигурантов возбужденного против сотрудников ФСБ Дмитрий Чиквин работал в московском управлении Федеральной налоговой службы. Это стало известно во время рассмотрения в суде жалобы на его арест, сообщает ТАСС.

На заседании адвокат Чиквина заявила, что ее подзащитный «заблуждался относительно правомерности» происходящего и «думал, что присутствует при обычной ситуации, когда силовики пресекают противоправную деятельность», передает «Интерфакс».

«Вся его роль сводилась к тому, что он сидел в автомобиле», — сказала она, добавив, что Чиквин находился «под влиянием» другого фигуранта дела, бойца «Альфы» Романа Оболенского.

Защита Чиквина просила отпустить его под залог в три миллиона рублей или под домашний арест. Суд оставил обвиняемого под стражей.