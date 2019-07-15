Уволен начальник спецназа ФСБ «Альфа». Его подчиненных подозревают в разбое

Начальник спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерий Канакин уволен с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов «Альфы» Сергея Гончарова. В ФСБ России это пока не комментировали.

После увольнения Канакин стал президентом ассоциации ветеранов «Альфы», сказал Гончаров.

Гончаров считает, что увольнение не связано с , которое расследуют в отношении сотрудников ФСБ, в том числе офицеров «Альфы». Причину увольнения Гончаров не назвал.

Валерий Канакин служил в «Альфе» с 1984 года. В 2014 году он возглавил спецподразделение. Канакин участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году и из школы в Беслане в 2004 году. Имеет звание «Герой России».