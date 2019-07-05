Сотрудников ФСБ арестовали по делу о разбое. Они могут быть причастны к хищению денег, обнаруженных у полковника Захарченко

Андрей Стенин / Коммерсантъ

В Москве по делу о разбое задержаны семь сотрудников ФСБ России. Московский гарнизонный военный суд санкционировал арест пятерых из них, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Официально должности задержанных не названы. По данным источников РБК, это три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ, а также сотрудник Академии ФСБ. В суде отметили, что дело расследуют по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой). Имена подозреваемых неизвестны.

Как пишут «Ведомости», 10 июня подозреваемые напали на предпринимателя, который пришел в один из банков с суммой в 136 миллионов рублей. Он намеревался внести ее на депозит. Сотрудники ФСБ отобрали у бизнесмена деньги и поделили их между собой и работником банка, по наводке которого они действовали. Источник РБК сообщил, в свою очередь, что офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск по поддельному постановлению, в ходе которого были похищены деньги — 140 миллионов рублей.

По информации РБК, в деле также указаны статьи 210 (организация преступного сообщества), 159 (мошенничество) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. Источник, близкий к ФСБ, рассказал, что разработку группировки продолжали около года, в деле может быть от пяти до 12 эпизодов. По данным «Новой газеты», задержанные также могут быть причастны к хищению 100 миллионов рублей, пропавших во время обыска у полковника .

ФСБ официально пока не комментировала эту информацию. 2 июля на сайте спецслужбы появилась короткая новость о задержании сотрудников, «причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю».

Григорий Левченко