Возбуждено дело о хищении трех миллионов евро, изъятых у полковника Захарченко
По факту хищения около трех миллионов евро, изъятых у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко, возбуждено уголовное дело, сообщили «Интерфаксу» два осведомленных источника.
Дело, по словам собеседников агентства, заведено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) «в отношении неустановленных лиц».
Официально правоохранительные органы пока не подтвердили ни факт хищения, ни расследование дела.
О том, что часть изъятых у Захарченко денежных средств пропала, впервые источники сообщали в начале мая. По данным РЕН ТВ, речь шла о похищенных пяти миллионах долларов, источники «Интерфакса» сообщали о трех миллионах евро.
В ходе обыска у Захарченко, проведенного осенью 2016 года, были обнаружены наличные в разной валюте на общую сумму около девяти миллиардов рублей. Наличные и другое имущество Захарченко, обвиняемого в коррупции, были обращены в пользу государства.