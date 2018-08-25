Возбуждено дело о хищении трех миллионов евро, изъятых у полковника Захарченко

По факту хищения около трех миллионов евро, изъятых у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко, возбуждено уголовное дело, сообщили «Интерфаксу» два осведомленных источника.

Дело, по словам собеседников агентства, заведено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) «в отношении неустановленных лиц».

Официально правоохранительные органы пока не подтвердили ни факт хищения, ни расследование дела.