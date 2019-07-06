Дмитрий Серебряков / AFP / Scanpix / LETA

Сотрудники спецподразделений ФСБ России и ведомства, арестованные по делу о разбое в Москве, по данным РБК, похитили деньги из банка «Металлург», подконтрольного выходцу из ГРУ Юрию Карасеву. Издание сообщило, что 10 июня 2018 года около десятка человек в масках и форме ФСБ ворвались в банк и забрали 136 миллионов рублей. По версии, которую приводит «Коммерсант», спецназовцы подразделений «Альфа» и «Вымпел» изъяли всю наличность в банке — 140 миллионов рублей, после чего перевезли их в квартиру одного из чекистов. «Ведомости» писали, что деньги принадлежали мужчине, который собирался положить их на депозит.

Банк, в котором похитили деньги, сотрудники ФСБ подозревали в незаконном обналичивании денег. Именно поэтому, пишет РБК, они рассчитывали, что банк не станет прибегать к помощи полиции. Однако в МВД обратился мужчина, заявивший о похищении своих денег. Московский уголовный розыск (МУР) передал собранную информацию в управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ и военным следователям. Разработка подозреваемых продолжалась около года, сообщает РБК. По словам одного источника издания, этим занималось УСБ ФСБ, по данным другого, дело вел МУР.

По информации «Росбалта», расследование началось из-за участившихся случаев пропажи денег во время обысков. Так, при обыске у из девяти миллиардов рублей, изъятых у него, пропали 100 миллионов рублей. При обыске у родителей бывшего директора ФГУП «Атэкс» не досчитались 500 тысяч рублей и 30 тысяч долларов. Также пропала часть из 6,5 миллиарда рублей, изъятых при задержании начальника второго отдела управления «К» ФСБ РФ . «Таких случаев можно приводить довольно много. А общая сумма пропавших денег очень велика», — сказал источник издания.

В ходе расследования выяснилось, что деньги пропадали во время обысков, в которых участвовали одни и те же бойцы спецподразделения «Альфа». Источник «Росбалта» сообщил, что перед обысками бойцы вынимали из бронежилетов металлические пластины, а затем прятали туда пачки денег. Также, по данным издания, бойцов «Альфы» привлекали к охране «гигантских сумм», перевозимых теневым банкирами и «обнальщиками». Источник «Росбалта» при этом допустил, что кражи при обысках не появятся в этом деле и в нем останется только эпизод разбоя в банке.

Среди задержанных сотрудников ФСБ оказался оперуполномоченный управления «К» ФСБ Александр Карелин. РБК отмечает, что это внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ. Карелина задержали во дворе главного здания ФСБ на Лубянке возле бюста Феликсу Дзержинскому. По данным РБК, он находится под домашним арестом, «Росбалт» при этом пишет, что Карелин сидит в СИЗО.

Всего по делу арестованы трое сотрудников управления «К» и четверо спецназовцев, сообщил «Коммерсант». По данным газеты, это трое спецназовцев «Альфы» с фамилиями Урусов, Маргиев и Оболенский, боец «Вымпела» Капышкин, а также сотрудники управления «К» ФСБ Чиквин и Варчук. Газета не упоминает задержание Александра Карелина, в ее списке значится некий Жаров. «Росбалт» приводит похожие и упоминает, в том числе, Карелина. По информации «Коммерсанта», Маргиев и Капышкин признали вину, поэтому их отправили под домашний арест; остальных заключили под стражу.

Кроме разбоя сотрудников ФСБ, по данным РБК, также проверяют на причастность к организованному преступному сообществу, мошенничеству и превышению должностных полномочий. По сведениям «Коммерсанта», в мошенничестве подозревают сотрудников управления «К», остальных — в разбое. На причастность к этим двум преступлениям также проверяют генерал-майора из неназванной службы ФСБ.

Александр Бакланов