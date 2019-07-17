Власти Москвы повторно отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян в центре города

Департамент безопасности Москвы отказался согласовать марш в поддержку на проспекте Сахарова 27 июля. Об этом «МБХ медиа» сообщила одна из организаторов акции Татьяна Сухарева.

«На Сахарова не согласовали, отправили в Марьино. Мы с этим не согласны, будем обжаловать до ЕСПЧ. Попытаемся согласовать массовые пикеты в центре, но к выходу на несанкционированный митинг не призываем», — сказала она.

Заявительницы марша изначально хотели провести его 6 июля в центре Москвы, но тогда московские власти также отказали, предложив перенести акцию в Люблино. Организаторы в итоге решили отложить марш — из-за отказа мэрии и угроз от сторонников «Мужского государства».