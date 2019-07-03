Заявительницы марша в поддержку сестер Хачатурян сообщили об угрозах от сторонников «Мужского государства»

Участники паблика «Мужское государство» угрожают заявительницам московского марша в защиту , а также активисткам и журналисткам, которые поддерживают инициативу. Об этом говорится на странице марша в фейсбуке.

К записи приложен скриншот поста из закрытой группы «Мужское государство | Штаб». В нем сказано, что на марше в поддержу сестер Хачатурян будет организован сход сторонников «Мужского государства». Также опубликованы скриншоты переписки, в которой обсуждается возможность взять перцовые баллончики на этот сход.

По словам заявительниц марша, угрозы также поступают со стороны Арсена Хачатуряна — племянника убитого Михаила Хачатуряна. В связи с этим, а также с отказом московской мэрии согласовать марш на 6 июля организаторы решили отложить мероприятие. Они будут добиваться его согласования на 27 июля.

Название «Мужское государство» объединяет группу пабликов во «Вконтакте», идеология которых часто описывается как «национал-патриархат». В самом популярном из пабликов почти 150 тысяч участников.

Идеолог «Мужского государства» Владисла Поздняков в декабре 2018 года был осужден на два года условно за возбуждение ненависти к женщинам. Через три месяца его приговор отменили в связи с частичной декриминализацией уголовной статьи .