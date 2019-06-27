На канале «Россия 1» отменили программу Андрея Малахова о деле сестер Хачатурян

Выпуск программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1», посвященный , отменили. Об этом в фейсбуке написала активистка Дарья Серенко, которая должна была участвовать в программе.

В посте Серенко заявила, что программу отменили без объяснения причин. Однако активистка Алена Попова, которая тоже должна была прийти на передачу, в комментариях заявила, что им известна причина отмены. Серенко добавила, что они узнали о ней неофициально.

Эфир программы Малахова о деле сестер Хачатурян должен был начаться 27 июня в 17:25. Вместо него на «России 1» вышел выпуск о детях-маугли.

Мэрия Москвы 27 июня отказалась согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян и жертв домашнего насилия в центре города. Организаторам предложили провести акцию в Люблино. Марш предварительно запланирован на 6 июля.