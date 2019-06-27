Мэрия Москвы отказалась согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян в центре города. И предложила провести его в Люблино

Мэрия Москвы предложила организаторам «Марша сестер» в поддержку и жертв домашнего насилия провести акцию в Люблино, а не в центре города, как настаивали активистки. Об этом сообщает Wonderzine со ссылкой на заявление организаторов.

Организаторы планировали, что 6 июля пять тысяч человек пройдут шествием от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, но в мэрии заявили, что в Москве нет площадки «для сбора такого количества человек».

В пресс-релизе организаторов, на который ссылается TJournal, сказано, что активистки надеются согласовать проведение марша «где-то поближе к центру». Кроме того, они допускают, что могут провести акцию не 6 июля, а в другой день.

По данным декабрьского опроса ВЦИОМ, 73% опрошенных россиян считают, что проблема насилия в отношении женщин — важная проблема для страны. Отвечая на вопрос, где для женщины выше шанс стать жертвой насилия, сами женщины чаще всего говорили, что в кругу семьи (49%).