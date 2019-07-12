В Екатеринбурге начались обыски у участников акций против строительства храма в сквере

В Екатеринбурге проходят обыски у участников акций в защиту сквера, где власти планировали построить храм. Об этом «МБХ медиа» сообщил правозащитник Никита Томилов.

По его словам, обыски проходят у Максима Корчемкина и Татьяны Маркиной. Издание ЕАН со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что обыски идут по пяти адресам.

По информации источника Znak.com, обыски проходят в рамках уголовного дела о , в котором пока нет фигурантов. Их проводят сотрудники управления ФСБ по Свердловской области и регионального управления СК.

Акции против строительства церкви в сквере в центре Екатеринбурга проходили в мае. В итоге власти города и местная епархия отказались от вырубки сквера и подобрали для храма новые площадки. В начале июня стало известно, что по факту протестов полиция возбудила дело о массовых беспорядках.