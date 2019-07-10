Nintendo анонсировала новую версию консоли Nintendo Switch. Устройство нельзя подключить к телевизору, но и стоит оно дешевле

Японская компания Nintendo представила Switch Lite — обновленную версию игровой приставки Nintendo Switch.

Nintendo UK

Главное отличие Switch Lite от обычной модели — ее можно будет использовать только как портативную консоль.

Обычная Switch подключается к телевизору при помощи специальной док-станции, но работает в том числе и как портативная приставка. У нее есть отсоединяемые — каждый из них служит отдельным мини-геймпадом. По сути, Nintendo Switch можно превратить в планшет — у нее даже есть отгибаемая ножка, позволяющая ей стоять на столе.

В Lite-версии джойконы не отсоединяются, к телевизору консоль подключить нельзя, отгибаемой ножки тоже нет. Кроме того, экран Switch Lite меньше, чем у обычной Nintendo Switch — 5,5 дюйма против 6,2.

В США устройство поступит в продажу 20 сентября. Цена на Switch Lite составит 200 долларов (обычную версию Switch можно купить за 299 долларов). Консоль будет доступна в трех цветах: желтом, сером и бирюзовом.