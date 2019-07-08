Грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей. В аэропорту кризис из-за задержек багажа

Грузчикам в аэропорту Шереметьево подняли зарплату в пять раз — с 45 тысяч рублей в мае до более чем 200 тысяч в июне. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников совещания о массовых задержках багажа в Шереметьево, которое прошло в Минтрансе.

Сумму зарплат грузчиков на совещании назвал гендиректор Шереметьево Михаил Василенко. Он не уточнил, фиксированная ли это зарплата или максимальный доход с учетом бонусов и переработок. Также неизвестно, платят ли столько всем грузчикам или только вновь нанимаемым.

«Ведомости» отмечают, что сейчас в Шереметьево работают 1400 грузчиков при оптимальном штате в две тысячи человек. С учетом повышения зарплат аэропорт планировал решить проблему с задержками багажа к 1 июля, но это не удалось — в том числе из-за сезона отпусков и необходимости проводить обучение для новых грузчиков.

Ранее стало известно, что Минтранс потребовал решить проблему с багажом в Шереметьево к 15 августа.

В начале июня пассажиры Шереметьево столкнулись с многочасовыми задержками при выдаче и сдаче багажа. По данным источников «Медузы», задержки произошли из-за массовых увольнений грузчиков в связи с сокращением зарплат.

В конце июня в Шереметьево снова образовались большие очереди на регистрацию и сдачу багажа. Генпрокуратура начала проверку аэропорта. Вскоре были уволены ряд руководителей «Шереметьево Хэндлинг» — дочерней компании аэропорта Шереметьево, ответственной за транспортировку багажа.