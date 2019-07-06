Минтранс потребовал решить проблему с багажом в Шереметьево к 15 августа

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что ожидает «кардинального улучшения и стабилизации» ситуации с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево до 15 августа.

«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля», — сказал министр после совещания в аэропорту. До 10 июля, по его словам, руководство Шереметьево представит план мероприятий, позволяющих стабилизировать ситуацию.

Чтобы оптимизировать выдачу багажа, отметили в Минтрансе, в частности, планируется нанять на работу около 400 человек и перенаправить 12 рейсов из терминала D в другие терминалы.

С начала июня в Шереметьево наблюдаются многочасовые задержки при выдаче и сдаче багажа. В аэропорту сперва говорили, что проблема возникла на фоне пика туристического сезона, а затем — из-за изменений технологических процессов. На время ситуация стабилизировалась, но в июле задержки начались вновь.

По информации источников «Медузы», проблемы начались после того, как из аэропорта массово уволились грузчики из-за сокращения зарплат.

В начале июля несколько руководителей компании «Шереметьево Хэндлинг», ответственной за массовые сбои с выдачей багажа, уволили по требованию транспортной прокуратуры.