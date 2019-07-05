Сотрудников Шереметьево уволили за задержки с выдачей багажа

Несколько руководителей компании «Шереметьево Хэндлинг», ответственной за массовые сбои с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, уволены по требованию транспортной прокуратуры, сообщает «Интерфакс».

В частности, своих постов лишились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества.

В начале июня пассажиры Шереметьево столкнулись с многочасовыми задержками при выдаче и сдаче багажа. В аэропорту происходящее сначала объясняли пиком туристического сезона, а затем — изменением технологических процессов.

По данным источников «Медузы», задержки произошли из-за массовых увольнений грузчиков в связи с сокращением зарплат. 30 июня в Шереметьево снова образовались большие очереди на регистрацию и сдачу багажа.

В Генпрокуратуре сообщали о начале проверки из-за сбоев в Шереметьево, а Московская межрегиональная транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям нормативных актов.