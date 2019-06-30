В Шереметьево образовались огромные очереди на регистрацию и сдачу багажа

В терминале D московского аэропорта Шереметьево днем 30 июня образовались большие очереди на регистрацию на рейсы и сдачу багажа. Об этом сообщают пассажиры в соцсетях. Судя по фотографиям, люди заполнили практически весь зал вылета.

Пресс-служба Шереметьево пока не комментировала причины чрезвычайной ситуации.

В начале июня пассажиры Шереметьево столкнулись с многочасовыми задержками выдачи багажа после прилета. Также длинные очереди на сдачу багажа приходилось отстоять и вылетающим из аэропорта, многие рейсы были задержаны.

По данным источников «Медузы», задержки с выдачей багажа в Шереметьево произошли из-за кадровых проблем — на фоне сокращения зарплат из аэропорта стали массово увольняются грузчики.

В Шереметьево отрицали проблему с нехваткой грузчиков, объясняя, произошедшее «изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа».