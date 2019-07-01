Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек при обработке багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее проверку в аэропорту проводила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Было установлено, что дочерняя структура аэропорта «Шереметьево хэндлинг» некачественно спланировала работы по обработке большого объема багажа.

Кроме того, Московская межрегиональная транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел об . Протоколы были составлены в отношении перевозчиков «Аэрофлот» и Nordwind Airlines, аэропорта Шереметьево и «Шереметьево хэндлинг», а также сотрудников этих компаний.

В начале июня пассажиры Шереметьево столкнулись с многочасовыми задержками при выдаче и сдаче багажа. В аэропорту происходящее объяснили изменением технологических процессов. При этом, по данным источников «Медузы», задержки произошли из-за массовых увольнений грузчиков в связи с сокращением зарплат.

30 июня в Шереметьево снова образовались большие очереди на регистрацию и сдачу багажа. Представители аэропорта сообщили, что из-за задержки части рейсов у них скопилось 1500 единиц багажа. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что по назначению не были отправлены девять тысяч единиц багажа.