Александра Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора, сообщает ТАСС.

Ранее в качестве кандидатов были зарегистрированы Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко (КПРФ) и Михаил Амосов («Гражданская Платформа»).

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября.

Александр Беглов — временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга с октября 2018 года. На выборы он пошел как самовыдвиженец, поэтому обязан был собрать подписи в свою поддержку.

Петербургский штаб Навального заявил о фальсификации подписей за Беглова в одном из районов города. Врио губернатора ответил, что не имеет к этому отношения, и пообещал не сдавать в избирком подписи из этого района.

Одновременно с губернаторскими в Петербурге пройдут муниципальные выборы. Независимые кандидаты жаловались, что от них сначала скрыли сведения о назначении выборов, а затем стали мешать подавать документы. Сейчас, по данным «Фонтанки», оппозиционерам массово отказывают в регистрации якобы из-за потери документов.