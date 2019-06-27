Александр Беглов пообещал отказаться от подписей из петербургского района, где штаб Навального нашел фальсификации

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не будет сдавать в избирком подписи, собранные в его поддержку в Выборгском районе. Об этом Беглов заявил в видеообращении, которое обнародовала его пресс-секретарь Инна Карпушина.

Беглов объяснил свое решение «политическими спекуляциями». «Во время выборов — не только в нашем городе, но и во всем мире — существуют спекуляции. Так и произошло в Выборгском районе», — отметил глава Петербурга.

Ранее штаб Навального опубликовал видео о фальсификации подписей в поддержку Беглова в Выборгском районе Петербурга. По словам активистов, работники бюджетных учреждений заполняют подписные листы по базе персональных данных местных жителей. Беглов заявил, что его штаб не имеет к этому отношения, и попросил правоохранительные органы проверить информацию о нарушениях.

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Александр Беглов собирается участвовать в выборах губернатора Петербурга, назначенных на сентябрь 2019 года. Он идет на выборы как самовыдвиженец, поэтому для регистрации кандидатом ему нужно собрать подписи избирателей.