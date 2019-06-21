Штаб Навального заявил о фальсификации подписей в поддержку Беглова в администрации Выборгского района Петербурга

Штаб Алексея Навального заявил, что сотрудники бюджетных учреждений фальсифицируют подписные листы в поддержку исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Штаб опубликовал видео, снятое в администрации Выборгского района города.

Как рисуют подписи за Беглова Штаб Навального в Санкт-Петербурге

В штабе Навального утверждают, что сотрудникам бюджетных учреждений «выдают базу людей с полным набором персональных данных и личные данные сборщика». Штаб пообещал направить жалобу в Следственный комитет о фальсификации избирательных документов.

Александр Беглов был назначен исполняющим обязанности губернатора Петербурга в октябре 2018 года решением президента России Владимира Путина. Беглов собирается участвовать в выборах губернатора, назначенных на сентябрь 2019-го. Он идет на выборы как самовыдвиженец, поэтому для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать подписи избирателей.