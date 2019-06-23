В Петербурге на несколько часов задержали замглавы штаба Навального, которая сняла видео про фальсификацию подписей за Беглова

Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольга Гусева задержана, сообщили 23 июня сам Навальный и директор ФБК Иван Жданов.

По сообщению соратника Навального Леонида Волкова, Гусева задержана в рамках уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Полиция пока не прокомментировала информацию о задержании Гусевой.

Обновление. Ольгу Гусеву отпустили. По словам юриста Вячеслава Гимади, процессуального статуса по уголовному делу у нее нет.

Ольга Гусева была одним из авторов видео, на котором, как утверждают в штабе Навального, показана фальсификация подписей в поддержку кандидата в губернаторы Петербурга, исполняющего обязанности главы города Александра Беглова. Полиция сообщила, что по инициативе Беглова начала проверку.