Полиция Петербурга начала проверку после появления видео о фальсификации подписей в поддержку Беглова

Полиция Петербурга организовала проверку после того, как штаб Алексея Навального опубликовал видео о возможной фальсификации подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

В полиции сообщили, что начали проверку по инициативе Александра Беглова. Полицейские собираются установить все детали случившегося, прежде чем принять процессуальное решение. «Делать выводы пока преждевременно», — отметили в МВД.

Александр Беглов собирается участвовать в выборах губернатора Петербурга, назначенных на сентябрь 2019 года. Поскольку он идет на выборы как самовыдвиженец, для регистрации кандидатом ему нужно собрать подписи избирателей.