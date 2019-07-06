«Фонтанка»: в Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с выборов

В Петербурге кандидатам от оппозиционных партий и движений отказывают в регистрации на из-за потери десятков документов. Как сообщила «Фонтанка», с выборов снимают «сотни кандидатов».

Оппозиционеров не допускают до выборов из-за отсутствия таких документов, как декларация о доходах, справка о несудимости, данные о регистрации партии. При этом кандидаты уверяют, что сдавали документы.

В ряде случаев кандидатам отказывают в регистрации, признавая недействительными паспорта (например, из-за пометок об аннулировании загранпаспорта).

Координатор штаба Алексея Навального Александр Шуршев сообщил, что 6 июля был последний день, когда в муниципалитете «Новоизмайловский» можно было внести правки в документы. «Комиссия работала до 14 часов, кандидаты пытались вручить исправленные документы, но секретарь просто убежала», — рассказал он. В других случаях члены избиркомов вовсе не работали.

«Фонтанка» отметила, что решения о регистрации или отказе в регистрации приняли в нескольких десятках муниципалитетов. В остальных продолжают принимать документы.

В начале избирательной кампании в Петербурге оппозиционные кандидаты заявили, что от них скрыли сведения о назначении муниципальных выборов. Затем им стали мешать подавать документы, создавая искусственные очереди в избиркомах. В очередях, в частности, сидели курсанты Военно-медицинской академии и спортсмены.

Муниципальные выборы должны пройти 8 сентября одновременно с выборами губернатора Петербурга. 6 июля кандидатами зарегистрировали Владимира Бортко (КПРФ), Михаила Амосова («Гражданская платформа») и Надежду Тихонову («Справедливая Россия»). Вопрос о регистрации временного главы города Александра Беглова пока не рассматривался.