Как обойти очередь из фейковых кандидатов в избиркоме? Надо надеть тренировочные штаны и притвориться своим

В большинстве муниципалитетов Санкт-Петербурга в сентябре пройдут выборы депутатов. Скоро заканчивается отведенное законом время на подачу документов, однако представители оппозиции жалуются на противодействие со стороны местных властей — где-то они скрыли официальное назначение выборов, а где-то в избиркомах устраивают искусственные очереди из людей в спортивных костюмах, которые якобы тоже собираются баллотироваться.

27 июня платформа «Объединенные демократы» сообщила, что одному из кандидатов удалось подать документы, несмотря на такую очередь. Для этого пришлось замаскироваться — надеть кофту, тренировочные штаны и солнечные очки.

«Видели бы вы лица членов комиссии, когда я достал документы из-под кофты», — цитируют «Объединенные демократы» своего кандидата. Как его зовут и в каком избиркоме это произошло, не уточняется.

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