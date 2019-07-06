«Открытые медиа»: на похоронах подводников заявили, что те предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

Высокопоставленный военный заявил на похоронах подводников, в Баренцевом море, что моряки предотвратили катастрофу, сообщают «Открытые медиа» с траурной церемонии.

«Ценой своей жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба», — сказал военный, имя которого не приводится. Что именно сделали моряки, военный не сказал.

«Открытые медиа» отмечают, что похороны в Петербурге проходили в закрытом режиме. Вход на кладбище и доступ к могилам моряков охраняла Росгвардия.

Подводников похоронили рядом с мемориалом в память о погибших на атомной подводной лодке «Курск».