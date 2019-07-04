Причиной чрезвычайного происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ядерная установка подлодки после пожара «изолирована и безлюдна», и находится в полностью работоспособном состоянии. По словам Шойгу, это дает основания рассчитывать на восстановление аппарата «в достаточно короткие сроки».

Ранее информация о том, что аппарат был оборудован ядерной установкой, официально подтверждена не была.

При пожаре на подводном аппарате в Баренцевом море погибли 14 офицеров. Вот их имена.

По версии источника «Коммерсанта», большинство членов экипажа в момент пожара находились на отдыхе в жилом отсеке и по каким-то причинам не успели воспользоваться средствами защиты, позволяющими дышать в задымленном помещении.