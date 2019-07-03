Минобороны опубликовало имена погибших при пожаре на подводной лодке офицеров
Источник: РИА Новости
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Министерство обороны РФ официально назвало имена офицеров-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
- Денис Долонский, капитан 1-го ранга, Герой России
- Николай Филин, капитан 1-го ранга, Герой России
- Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга
- Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга
- Константин Иванов, капитан 1-го ранга
- Денис Опарин, капитан 1-го ранга
- Константин Сомов, капитан 1-го ранга
- Александр Авдонин, капитан 2-го ранга
- Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга
- Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга
- Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга
- Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга
- Михаил Дубков, капитан-лейтенант
- Александр Васильев, подполковник медицинской службы
По данным СМИ, все погибшие были приписаны к воинской части 45707, расположенной в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга.
Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал о том, что на подводной лодке были выжившие, однако не уточнял их количество. По неофициальной информации, в момент пожара на глубоководном аппарате находились 25 человек.