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Минобороны опубликовало имена погибших при пожаре на подводной лодке офицеров

Источник: РИА Новости
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Министерство обороны РФ официально назвало имена офицеров-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

  • Денис Долонский, капитан 1-го ранга, Герой России
  • Николай Филин, капитан 1-го ранга, Герой России
  • Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга
  • Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга
  • Константин Иванов, капитан 1-го ранга
  • Денис Опарин, капитан 1-го ранга
  • Константин Сомов, капитан 1-го ранга
  • Александр Авдонин, капитан 2-го ранга
  • Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга
  • Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга
  • Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга
  • Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга
  • Михаил Дубков, капитан-лейтенант
  • Александр Васильев, подполковник медицинской службы

По данным СМИ, все погибшие были приписаны к воинской части 45707, расположенной в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал о том, что на подводной лодке были выжившие, однако не уточнял их количество. По неофициальной информации, в момент пожара на глубоководном аппарате находились 25 человек.

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