Минобороны опубликовало имена погибших при пожаре на подводной лодке офицеров

Министерство обороны РФ официально назвало имена офицеров-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Денис Долонский, капитан 1-го ранга, Герой России

Николай Филин, капитан 1-го ранга, Герой России

Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга

Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга

Константин Иванов, капитан 1-го ранга

Денис Опарин, капитан 1-го ранга

Константин Сомов, капитан 1-го ранга

Александр Авдонин, капитан 2-го ранга

Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга

Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга

Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга

Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга

Михаил Дубков, капитан-лейтенант

Александр Васильев, подполковник медицинской службы

По данным СМИ, все погибшие были приписаны к воинской части 45707, расположенной в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал о том, что на подводной лодке были выжившие, однако не уточнял их количество. По неофициальной информации, в момент пожара на глубоководном аппарате находились 25 человек.