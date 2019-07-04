«Коммерсант»: во время пожара на подводной лодке большинство офицеров отдыхали

В момент начала пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море вечером 1 июля большая часть личного состава, предположительно, находилась на отдыхе в «жилом» отсеке и не успела воспользоваться средствами защиты от пожара. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как пишет газета, подводники должны держать при себе портативные дыхательные аппараты, позволяющие находиться в задымленном помещении до 20 минут, и имеют возможность подключаться к стационарной системе подачи воздуха, однако по какой-то причине моряки не сделали этого.

По предположению источников газеты, в одном из электрораспределительных щитов могло произойти короткое замыкание, из-за которого могли загореться оплетка кабелей или трансформаторное масло; далее дым могла разнести по отсекам вентиляция. «Для потери сознания в замкнутом помещении достаточно всего нескольких вдохов», — заявил источник «Коммерсанта».

Спасением лодки, по мнению собеседников издания, занималась лишь находившаяся на центральном посту дежурная смена. По данным газеты, их было пять человек, в том числе один гражданский специалист.

При пожаре на подводном аппарате в Баренцевом море погибли 14 офицеров. Вот их имена.