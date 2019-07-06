В Петербурге похоронили 14 моряков, погибших в Баренцевом море

14 офицеров-подводников, 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге, сообщает «Интерфакс».

Церемония прощания прошла в закрытом режиме, сообщает РИА Новости. Возле главного входа выставили охрану, при этом само кладбище не закрывали на время похорон.

В похоронах участвовали замминистра обороны Андрей Картаполов, командующий ВМФ РФ Николай Евменов, командующий Западным военным округом Александр Журавлев, врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Всех моряков похоронили рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке « ».

За день до похорон президент России Владимир Путин присвоил четырем офицерам-подводникам звания Героя России и посмертно наградил еще десять моряков орденами Мужества.