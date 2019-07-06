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Погибших подводников похоронили рядом с экипажем «Курска». Фотография
11:27, 6 июля 2019
Источник: Meduza
В Петербурге на Серафимовском кладбище
простились
с 14 моряками-подводниками, которые
погибли
1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Их похоронили рядом с мемориалом в память о погибшем экипаже подлодки «Курск».
Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA
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