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Погибших подводников похоронили рядом с экипажем «Курска». Фотография

Источник: Meduza
В Петербурге на Серафимовском кладбище <a href="https://meduza.io/news/2019/07/06/v-peterburge-pohoronili-14-moryakov-pogibshih-v-barentsevom-more" target="_blank">простились</a> с 14 моряками-подводниками, которые <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/02/v-severomorske-proizoshel-pozhar-na-atomnoy-podvodnoy-stantsii-pogibli-14-moryakov-glavnoe" target="_blank">погибли</a> 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Их похоронили рядом с мемориалом в память о погибшем экипаже подлодки «Курск».
В Петербурге на Серафимовском кладбище простились с 14 моряками-подводниками, которые погибли 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Их похоронили рядом с мемориалом в память о погибшем экипаже подлодки «Курск».
Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA