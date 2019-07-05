В Екатеринбурге суд впервые не стал штрафовать участника акции против строительства храма

Суд в Екатеринбурге прекратил административное дело в отношении местного жителя Дмитрия Молодцова, задержанного во время стихийной акции против строительства храма святой Екатерины.

Как отмечает «Интерфакс», это первый случай, когда задержанный на акции не был оштрафован. Суд в ходе рассмотрения дела учел сделанную Молодцовым видеозапись, из которой следовало, что он не принимал непосредственного участия в акции.

Акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге проходили в начале мая. В общей сложности на них задержали около ста человек, примерно 30 из них позже были арестованы.

В начале июня стало известно, что по факту протестов полиция возбудила дело о массовых беспорядках. О подозреваемых по этому делу не сообщалось.

После протестов власти и епархия отказались от планов строительства храма на месте сквера.