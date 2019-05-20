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Депутат Госдумы — о протестах против строительства храма в Екатеринбурге
08:03, 20 мая 2019
Источник: Meduza
20 мая в Екатеринбургской городской думе прошла
встреча
с депутатами Государственной думы, на которой обсуждался конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины в центре города. Городской депутат Андрей Пирожков спросил у коллег из Госдумы, какие у них есть полномочия на федеральном уровне для решения этого вопроса. В ответ депутат Госдумы Сергей Гаврилов, назвав Пирожкова «молодым человеком», предложил подумать о «проекции подобного рода событий на всю страну». Гаврилов добавил, что у него есть опыт в подобных конфликтах, а в его экспертном совете по собственности
работает
бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко. «Игры в так называемую прямую демократию заканчиваются тоталитарными режимами. Мы не хотим этого», — подытожил Гаврилов.
Фото в анонсе: Михаил Почуев / ТАСС / Vida Press
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