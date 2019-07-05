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Погибших подводников похоронят тайно в Петербурге

Источник: Фонтанка.ру
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Офицеры-подводники, погибшие 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут похоронены в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, дату, место и время прощания с моряками официально объявлять не будут. В церемонии примут участие только семьи погибших, их сослуживцы и близкие друзья. Организация похорон возложена на замминистра обороны Андрея Картаполова.

Редакция «Фонтанки» выражает соболезнования близким и коллегам погибших и уважает их право не разделять свою скорбь с журналистами. Мы приняли решение не публиковать детальную информацию о похоронах. Предлагаем коллегам присоединиться к нашему решению.

Фонтанка.ру
Обновлено. Руководитель петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин подтвердил «Интерфаксу», что подводников похоронят на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим членам экипажа подводной лодки «Курск».

В результате пожара на подлодке погибли 14 моряков. Вот их имена.

По данным главы Минобороны, авария произошла из-за пожара в аккумуляторном отсеке.

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