Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за хулиганство, этапированы в колонию. Об этом агентству «Москва» заявил пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Ранее изданию сообщили в ведомстве, что осужденных отвезут поездом в ближайшую от Москвы колонию общего режима.

Вместе с ними в места отбытия наказаний отправлены брат Кокорина Кирилл и тренер Александр Протасовицкий, также осужденные по делу о хулиганстве.

Источник РИА Новости сообщает, что всех фигурантов уголовного дела отправят в колонию в Белгородской области.

8 октября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе с друзьями приняли участие в двух драках в Москве. В одной из них пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, в другой — водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

В мае 2019 года братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам лишения свободы, Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.