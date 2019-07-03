Имена 14 погибших моряков-подводников опубликовали на сайте храма в Мурманске. Фамилии до сих пор не названы

Храм «Спас-на-Водах» в Мурманске опубликовал на своем сайте имена 14 моряков, погибших на подлодке Северного флота.

Имена (без фамилий) перечислены в сообщении о том, что 3 июля в храме пройдет по погибшим. Это первый полный список жертв аварии на подлодке.

«За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая, Дионисия».

Минобороны 2 июля сообщило о гибели 14 моряков при пожаре на неназванном глубоководном аппарате ВМФ России. Имена и фамилии подводников официально не назывались. Сообщалось лишь, что семеро погибших имели звания капитана первого ранга, двое были Героями России.

Издание Baza со ссылкой на источники назвало имена и фамилии четырех погибших — Денис Долонский, Николай Филин, Андрей Воскресенский и Денис Опарин. Долонский и Филин, по данным Baza, были Героями России.