Среди 14 человек, погибших в результате пожара на подлодке Северного флота, — семь капитанов первого ранга и два Героя России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Это большая потеря для флота, вообще для армии», — сказал президент на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Почему на борту одной подлодки находились не менее семи капитанов первого ранга, неизвестно.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Путин поручил Шойгу отправиться в Североморск, на месте заслушать доклады об аварии и «нацелить комиссию [по расследованию] на безусловное выявление причин этой трагедии». Комиссию возглавляет главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и поручил Шойгу оказать им помощь.

По словам Путина, пожар произошел на научно-исследовательском судне. Министерство обороны России ранее сообщило, что это глубоководный аппарат, выполнявший научно-исследовательские задачи. Тип аппарата официально не назван.

По данным журналистов РБК и «Новой газеты», речь идет об атомной подводной станции «Лошарик» (АС-12). Также высказывается версия, что пожар произошел на подлодке-носителе такого аппарата.

Пожар произошел 1 июля, Минобороны сообщило о нем на следующий день. Подводный аппарат доставили на военно-морскую базу в Североморске.