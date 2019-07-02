Генпрокуратура: в деле о наркотиках, найденных у Ивана Голунова, пока нет подозреваемых

Уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, обвиняемым по которому журналист «Медузы» Иван Голунов, теперь расследуется в отношении неустановленных лиц. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, изначально было два уголовных дела: первое против Голунова, второе — против Голунова и неустановленных лиц. Эти дела объединили в одно производство, после чего уголовное преследование Голунова было прекращено. «Но осталось уголовное дело [о сбыте наркотиков] в отношении неустановленного круга лиц, которое продолжается. Его никто не закрывал», — сказал Куренной.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура передала дело в Следственный комитет, по словам Куренного — в центральный аппарат.

На какой стадии находится проверка действий полицейских и следователей, работавших по делу Голунова, Куренной не уточнил.

В связи с делом Ивана Голунова «Медуза» запустила спецпроект, посвященный сопротивлению полицейскому произволу и реформе правоохранительной системы.

После прекращения уголовного преследования Ивана Голунова МВД заявило, что в работе полицейских, которые задержали журналиста, нашли нарушения (какие именно, не уточнялось).

Из-за дела Голунова лишились должностей начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава Андрей Пучков. По неподтвержденным данным, рапорт об отставке подал и заместитель Пучкова Игорь Петухов.