В действиях полицейских, задержавших Ивана Голунова, нашли нарушения

о покушении на сбыт наркотиков, по которому в качестве обвиняемого проходил журналист «Медузы» Иван Голунов, передадут в прокуратуру Москвы для последующей передачи в Следственный комитет.

В МВД РФ сообщили, что сотрудники управления собственной безопасности МВД обнаружили нарушения в работе полицейских УВД по ЗАО Москвы, которые проводили задержание журналиста. О каких именно нарушениях идет речь, неизвестно.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждает, что при обыске ему подкинули наркотики, а затем избили. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью вины.