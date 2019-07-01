Перейти к материалам
новости

Какие СМИ участвовали в одновременной публикации расследования Ивана Голунова

Источник: Meduza
1 июля на «Медузе» было опубликовано <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/01/kto-vladeet-moskovskimi-kladbischami" target="_blank">расследование</a> журналиста Ивана Голунова, над которым он работал перед своим задержанием в июне 2019 года. Одновременно с «Медузой» текст Ивана Голунова или собственные материалы по его мотивам опубликовали другие российские и иностранные СМИ.
1 июля на «Медузе» было опубликовано расследование журналиста Ивана Голунова, над которым он работал перед своим задержанием в июне 2019 года. Одновременно с «Медузой» текст Ивана Голунова или собственные материалы по его мотивам опубликовали другие российские и иностранные СМИ.