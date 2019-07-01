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Какие СМИ участвовали в одновременной публикации расследования Ивана Голунова
16:01, 1 июля 2019
Источник: Meduza
1 июля на «Медузе» было опубликовано
расследование
журналиста Ивана Голунова, над которым он работал перед своим задержанием в июне 2019 года. Одновременно с «Медузой» текст Ивана Голунова или собственные материалы по его мотивам опубликовали другие российские и иностранные СМИ.
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