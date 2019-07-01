Дело Ивана Голунова передали в СК

Генпрокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому в качестве обвиняемого проходил журналист «Медузы» . Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

21 июня МВД сообщило, что в в работе полицейских УВД по ЗАО Москвы, которые проводили задержание Голунова, найдены нарушения (какие именно — не уточнялось). Тогда же сообщалось, что в ближайшее время дело отправят в прокуратуру, которая затем передаст его в СК.